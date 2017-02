Sky Sport 2 19:45 bis 21:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League Orlen Wilsa Plock (PL) - SG Flensburg-Handewitt, Gruppenphase 10. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Als erste Mannschaft in die königliche Winterpause gegangen, als letztes Team den CL-Spielbetrieb im neuen Jahr wieder aufgenommen. Wäre die SG Flensburg-Handewitt ein Schüler, müsste sie sich über die extra-langen Ferien wie ein Schneekönig gefreut haben. Aber im Gegenteil: Die Nordlichter brennen darauf, endlich wieder in der Königsklasse die Halle zum Beben zu bringen. Nach dem letzten Match, das die SG ausgerechnet gegen den THW Kiel mit 25:26 verlor, hat sie zudem etwas gutzumachen. "Die Mannschaft ist leider mit dem Stress nicht fertig geworden", resümierte SG-Coach Ljubomir Vranjes nach der Derby-Pleite. Zeigt sich Flensburg bei Wisla Plock Stress resistenter? Kommentar: Karsten Petrzik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie