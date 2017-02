Sky Sport 2 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Hamburger SV - 1. FC Köln, Achtelfinale, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Da ist die Medienabteilung des HSV aber gehörig ins Fettnäpfchen getreten: Kurz nach der Achtelfinal-Auslosung verkündeten die Hamburger auf ihrer Homepage, dass es im Heimspiel gegen den "Effzeh" geht. Dazu ein schickes Stadionbild im Hintergrund. Dumm nur: Die abgebildete Arena war das Millerntor des großen Lokalrivalen St. Pauli. Der ließ es sich natürlich nicht nehmen und twitterte spöttisch zurück: "Lieber HSV, falls ihr vorher noch ne Stadionführung braucht, meldet euch gerne!" Wo es digital hakt, läuft es sportlich im Pokal dagegen sehr gut. Die Hanseaten sind nach dem 1:0 in Zwickau und 4:0 in Halle noch ohne Gegentor. Ein Umstand, den Köln gerne ändern würde. Kommentar:. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie