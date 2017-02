Sky Cinema 11:20 bis 13:00 Filme Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik D, A 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Agathe von Trapp (Eliza Bennett) wächst mit sechs Geschwistern behütet im Salzburger Land auf. Doch dann stirbt die geliebte Mutter und das Mädchen mit der goldenen Stimme beschließt, nie wieder zu singen. Agathe übernimmt die Mutterrolle in der Familie. Als sich ihr Vater (Matthew Macfadyen) in das Kindermädchen Maria (Yvonne Catterfeld) verliebt, reagiert Agathe mit Ablehung - bis sie die Kraft der Musik neu entdeckt. - Biopic über die Familie Trapp, deren Geschichte die Vorlage für den Musicalklassiker "The Sound of Music" lieferte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eliza Bennett (Agathe von Trapp) Matthew Macfadyen (Georg von Trapp) Yvonne Catterfeld (Maria von Trapp) Cornelius Obonya (Konrad) Rosemary Harris (Agathe, alt) Johannes Nussbaum (Sigi) Annette Dasch (Lotte Lehmann) Originaltitel: The von Trapp Family: A Life of Music Regie: Ben Verbong Drehbuch: Tim Sullivan, Christoph Silber, Paul Günczler Kamera: Jan Fehse Musik: Enis Rotthoff Altersempfehlung: ab 6