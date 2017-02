Junior 19:30 bis 20:00 Abenteuerserie Lassie Das große Feuer USA 1967 Stereo Merken Durch ein Erdbeben ist eine Ölquelle in Brand geraten. Ein Ingenieur versucht, das Feuer mit einer Sprengladung auszublasen. Doch die Ladung explodiert zu früh. Dabei wird der kleine Terrier des Ingenieurs verletzt. Der Hund kann nur durch eine Bluttransfusion gerettet werden. Corey bietet Lassie als Blutspender an... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Bray (Corey Stuart) Lane Bradford (Grant Hayes) Hank Brandt (Pete Baxter) Roy Engel (Dr. Wayne Hillman) Lassie (Lassie) John Milford (Johnny Merlin) Judson Pratt (Pat Rockford) Originaltitel: Lassie Regie: William Beaudine Drehbuch: Eric Freiwald, Eric Knight, Robert Schaefer Kamera: Robert F. Sparks Musik: Nathan Scott