Junior 18:15 bis 18:35 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Besuch bei Dr. Bolt USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 105 A Chucks Reifen verlieren nach und nach Luft, und da Hollys Luftpumpe kaputt ist, beschließt sie, mit Chuck in eine Werkstadt in die Stadt zu fahren. Doch Chuck fürchtet sich vor dem Besuch beim Mechaniker, da er gehört hat, dass dort alle möglichen Teile ausgetauscht werden könnten. 105 B Chuck hat seiner Mutter versprochen, einen Geräteschuppen zu bauen. Eigentlich möchte er aber viel lieber die neue Rampe auf dem Trainingsplatz ausprobieren. Um mit dem Schuppen schnell fertig zu werden, hält er sich nicht an die Bauanleitung. Doch schnell begreift er, dass es sich nicht lohnt, schlampig zu arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6