Junior 16:30 bis 17:00 Trickserie Bibi und Tina Folge: 20 Ein Preis für den Martinshof D 2009 Stereo 16:9 Merken Beim Wettreiten am Morgen entdecken Bibi, Tina und Alexander beim Mühlenhofbauern ein niedliches Pony. Es heißt Jenny und ist der erste Preis beim Wettbewerb um den Kinderreiterhof des Jahres. Bibi und Tina sind fest entschlossen, ihm ein neues Zuhause auf dem Martinshof zu geben. Dafür müssen sie aber zuerst den Wettbewerb gewinnen! Sofort melden sich Bibi und Tina dafür an, während Alexander zurück zum Schloss muss. Gäste werden erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Karsten Kiilerich, Martin Skov, Søren Lyshøj, Jens Møller Drehbuch: Thilo Petry-Lassak, Klaus-P. Weigand, Torsten Uhde Altersempfehlung: ab 6