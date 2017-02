Junior 15:15 bis 15:25 Kinderserie Das Haus Anubis Finale und Engel! D 2009 Stereo 16:9 Merken Kaya ist wütend über das Geheimnis von Magnus, aber bevor er auf ihn losgehen kann, stellt sich Rosie zwischen die beiden. Als er Mara konfrontieren möchte, fasst sie einen traurigen Entschluss. Kann Kaya alles noch rückgängig machen? Luzy fühlt sich schuldig, weil sie so wenig Zeit für Mara hatte. Zusammen mit Linn lässt sie sich etwas einfallen, um Mara aufzuheitern. Victor macht sich auf die Suche nach dem geheimen Zimmer, das Daniel auf eine ganz andere Stelle gezeichnet hat. Eine geheimnisvolle Person kommt im Haus Anubis an, aber wer ist es? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franziska Alber (Delia Seefeld) Gerda Böken (Edith Martens) Yve Burbach (Steffie Lehmann) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Tabea Dunn (Rosie) Alicia Endemann (Luzy Rosaline Schoppa) Karim Günes (Kaya Sahin) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Jorkos Damen, Patrick Schlosser Altersempfehlung: ab 6