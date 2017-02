Junior 07:35 bis 08:00 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen und die Murmeltiere D 1993 Stereo 16:9 Merken Der Zoo bekommt neue Steine für den Ziegenkletterfelsen geliefert. Auf dem Lastwagen findet Benjamin das Murmeltier Mummi. Otto und er beschließen, den Kleinen in die Berge zurückzubringen. Karla Kolumna schließt sich ihnen begeistert an. Die drei lernen Hansi, den Sohn des Bergwächters, kennen. Er zeigt Benjamin und Otto, wo Mummis Freunde leben: mitten im Steinbruch von Stefan Steinreich. Doch alle Murmeltiere sind verschwunden. Dafür finden die Freunde eine Murmeltierfalle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt