Heimatkanal 23:30 bis 23:45 Porträt Bei uns zu Gast Sky du Mont D 2014 Stereo 16:9 Sky du Mont gehört zu den beliebtesten deutschen Schauspielern überhaupt. Exklusiv im Heimatkanal-Studio erzählte er uns, wie es zu seiner Komparsenrolle in "Alter Kahn und junge Liebe" kam, wo die dramatische Duell-Szene in "Das Schweigen im Walde" gedreht wurde, warum er seine Kollegin Uschi Glas ganz besonders schätzt und wo er sich zu Hause fühlt. Und natürlich verriet er uns so manches über sein ganz privates Leben. Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret