Heimatkanal 19:30 bis 20:15 Arztserie Der Bergdoktor Tiefer Fall D, A 2010 Stereo 16:9 Merken Lisbeth Gruber ist von ihrem Wellness-Wochenende zurück und hat Besuch mitgebracht: Der Restaurantkritiker Klaus Hellmann beehrt den Gruberhof mit seiner Anwesenheit, und die beiden kommen aus der Schwärmerei füreinander nicht heraus. Martin, Hans und Lilli wissen nicht so recht, wie sie auf den Neuankömmling und vor allem auf Lisbeth reagieren sollen, die vor Jugendlichkeit sprüht. Sie haben nicht viel Zeit, sich auf diese neuartige Situation einzustellen, denn die Brüder werden zu einem Notfall in den Bergen gerufen: Bergführer Erik leidet unter einem unerklärlichen Zittern, er hat den Absturz eines Bergsteigers nicht verhindern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Nina Brandhoff (Melanie Ellert) Nike Fuhrmann (Klara Hoffmann) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Andreas Schmitz Kamera: Stefan Ditner Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein