Heimatkanal 10:30 bis 11:15 Serien Tierarzt Dr. Engel Rebecca D 1998 Stereo 16:9 Merken Quirin Engel hilft einer jungen Frau, die an einer Tankstelle von einer Gruppe von Betrunkenen belästigt wird. Wie sich herausstellt, ist Rebecca ohne Arbeit und Bleibe. Quirin bietet ihr für eine Nacht sein Gästezimmer an. Dr. Engels Kollegin Karin Janowski hat das Angebot bekommen, als Tierärztin für den Entwicklungsdienst nach Afrika zu gehen. Deshalb möchte sie bei Quirin kündigen. Doch allein wächst Quirin die Arbeit über den Kopf. Rebecca bietet sich an, immerhin hat sie eine Ausbildung als Arzthelferin. Quirin ist skeptisch, doch er gibt Rebecca eine Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Stephanie Brenner (Kathrin Lechner) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller