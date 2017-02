Sky Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Ricky Bobby - König der Rennfahrer USA 2006 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ricky Bobby wurde das Rennfahren im sprichwörtlichen Sinne in die Wiege gelegt: Er wurde auf dem Rücksitz des Wagens seines Vaters geboren. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ricky Bobby zu Ricky Bobby König der Rennfahrer wird. Doch es ist ein harter Weg, der nicht frei ist von Niederschlägen. Zunächst demütigt ihn sein Vater vor seiner Schulklasse. Doch Ricky Bobby lernt aus dieser beschämenden Lektion, dass man kämpfen muss, wenn man ganz oben ankommen will. Durch Zufall wird er Jahre später vom Mechaniker zum Rennfahrer und schlägt sich in seinem ersten Rennen so beachtlich, dass er als Fahrer engagiert wird. Zusammen mit seinem besten Freund Cal avanciert Ricky Bobby zum erfolgreichsten Rennfahrerteam der amerikanischen NASCAR. Als er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes aber vom französischen Formel-1-Fahrer Jean Girard herausgefordert wird und verliert, stürzt Ricky Bobby in eine handfeste Depression, aus der er nur dank seines Freundes Cal und seiner Assistentin Susan ins Rampenlicht des Erfolges zurückkehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (Ricky Bobby) John C. Reilly (Cal Naughton Jr.) Sacha Baron Cohen (Jean Girard) Gary Cole (Reese Bobby) Michael Clarke Duncan (Lucius Washington) David Koechner (Hershell) Jane Lynch (Lucy Bobby) Originaltitel: Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby Regie: Adam McKay Drehbuch: Will Ferrell, Adam McKay Kamera: Oliver Wood Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 12