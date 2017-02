Deuce Bigalow flüchtet nach einem Unfall mit aggressiven Delfinen nach Amsterdam. Dort trifft er auf seinen alten Freund TJ Hicks. Doch in Amsterdam ereignen sich derzeit einige mysteriöse Mordfälle. Die besten Gigolos der Stadt werden nach und nach getötet und TJ wird verdächtigt. Um seinen Freund zu retten, schließt sich Deuce der Gigolo-Gemeinschaft an. Er möchte so den wahren Mörder finden und die Unschuld seines Freundes beweisen. In Google-Kalender eintragen