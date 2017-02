Sky Action 11:10 bis 12:40 Thriller Das Penthouse USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die blinde Journalistin Sara (Michelle Monaghan) lebt abgeschieden in New York. Eines Tages findet sie ihren Freund tot in ihrem Penthouse. Und ein Fremder wartet in ihrer Wohnung. Was Sara nicht ahnt: Ihr Liebster war in dunkle Deals verstrickt. - Einfallsreicher Thriller, mit Michelle Monaghan und Michael Keaton top besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Monaghan (Sara) Michael Keaton (Hollander) Barry Sloane (Chad) Andrew W. Walker (Ryan) Kaniehtiio Horn (Blake) Trevor Hayes (Danny) Phillip Jarrett (Antonio) Originaltitel: Penthouse North Regie: Joseph Ruben Drehbuch: David Loughery Kamera: Chris Seager Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16