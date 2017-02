Sky Bundesliga 17:00 bis 19:30 Fußball Live Fußball: Bundesliga SC Freiburg - 1. FC Köln, 20. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Christian Streich war mit der Leistung seines Teams trotz der 0:3-Niederlage in Gladbach "einverstanden". Streichs Milde lag daran, dass das Ergebnis nicht den Spielverlauf widerspiegelte, wie Abwehrspieler Lukas Kübler betonte. Man sah den Freiburgern vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte an, dass sie das Spiel gewinnen wollten. "Aber das haben wir nicht geschafft. Jetzt müssen wir nächste Woche die Punkte holen", sagt Mittelfeldspieler Amir Abrashi. Allerdings wartet mit dem 1. FC Köln ein unangenehmer Gegner. FC-Coach Peter Stöger war sehr angetan von seiner Mannschaft beim jüngsten 1:0 gegen Wolfsburg und will sich "da oben festsetzen". Moderation: Jessica Kastrop, Komm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop