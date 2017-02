Sky Bundesliga 09:30 bis 12:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - Hertha BSC, bwin Topspiel der Woche, 20. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einem 1:1 kehrte Schalke 04 aus München zurück. Der Auftritt in der Allianz Arena mache Mut, findet S04-Manager Christian Heidel, "doch diese Leistung müssen wir über einen längeren Zeitraum zeigen". Um gegen die Hertha zu gewinnen, müssen die Schalker die Leistung von München mindestens eine Woche konservieren. Denn die Berliner haben nach zwei Niederlagen zum Auftakt wieder in die Siegesspur gefunden. "Die Jungs haben vorbildlich gekämpft, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel", lobte Hertha-Coach Pal Dardai nach dem 1:0 gegen Ingolstadt, durch das die Hertha im Kampf um die Champions-League- und Europa-League-Plätze weiter gut mitmischt. Moderation: Sebastian Hellmann, Komment In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann