Sky Nostalgie 20:15 bis 21:40 Abenteuerfilm Der steinerne Wald I 1965 Wikingerfürst Hunding will den Schatz der Nibelungen und das Walhallaschwert an sich bringen. Dieses verspricht seinem Besitzer uneingeschränkte Macht. Hunding dringt in den so genannten steinernen Wald vor, wo Nibelungen-Führer Siegmund das kostbare Gut bewacht. - Aufwändiges Historien-Spektakel um die Nibelungen-Saga. Bildergalerie Schauspieler: Gordon Mitchell (Hunding) Eleonora Bianchi (Siglinde) Ivo Payer (Sigmund) Pamela Tudor (Brunhilde) Luisa Rivelli (Erika) Mike Moore (Gunar) Luigi Tosi (Otto) Originaltitel: Il tesoro della foresta pietrificata Regie: Emimmo Salvi Drehbuch: Emimmo Salvi, Luigi Tosi, Adriano Antonelli, Benito Ilforte Kamera: Mario Parapetti Musik: Ralf Ferraro