Sky Nostalgie 08:15 bis 09:50 Historienfilm Attila, der Hunnenkönig USA 1954 Nach einer Vorlage von Oscar Brodney Im Jahre 452 steht Attila (Jack Palance) mit seinen Horden vor den Toren Roms. Die Versuche des römischen Zenturios Marcian (Jeff Chandler), den Hunnenkönig zu stoppen, scheitern. Die "Geißel Gottes" wütet weiter, bis sich Papst Leo I. (Moroni Olsen) einschaltet. - Monumentaler Sandalenfilm von dem sonst eher auf Melodramen spezialisierten Douglas Sirk ("In den Wind geschrieben"). Schauspieler: Jack Palance (Attila) Jeff Chandler (Marcian) Ludmilla Tchérina (Prinzessin Pulcheria) Rita Gam (Kubra) Jeff Morrow (General Paulinus) George Dolenz (Kaiser Theodosius) Alexander Scourby (Chrysaphius) Originaltitel: Sign of the Pagan Regie: Douglas Sirk Drehbuch: Oscar Brodney, Barré Lyndon Kamera: Russell Metty Musik: Frank Skinner, Hans J. Salter