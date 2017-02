Sky Nostalgie 06:35 bis 08:15 Krimi Der Anderson-Clan USA 1971 Nach einem Roman von Lawrence Sanders Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gerade aus dem Knast entlassen, plant Safeknacker Duke Anderson (Sean Connery) einen neuen Coup. Mit einem Team von Spezialisten will er ein Luxus-Apartmenthaus ausräumen. Durch eine illegale Abhöraktion erfährt das FBI von Andersons Plan. - Grandios gespieltes Caper Movie von Meisterregisseur Sidney Lumet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Duke Anderson) Dyan Cannon (Ingrid Everleigh) Martin Balsam (Tommy Haskins) Alan King (Pat Angelo) Ralph Meeker (Captain Delaney) Christopher Walken (Kid) Val Avery (Socks Parelli) Originaltitel: The Anderson Tapes Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Frank R. Pierson Kamera: Arthur J. Ornitz Musik: Quincy Jones