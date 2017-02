Sky Krimi 15:15 bis 16:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 212 Verona sehen und sterben D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Marie Hofer findet Tilman Haubig, den Leiter des Cäcilienchors erschlagen in seiner Villa. auf. Polizeichef Achtziger ist entsetzt und weist Hofer und Hansen den Fall zu. Recherchen in der Nachbarschaft des Toten ergeben, dass sowohl Valeska Dollinger als auch die Sopranistin Michaela Sterz häufig bei dem Chorleiter ein- und ausgingen. Sterz gerät unter Tatverdacht, weil Haubig sie nicht zu einem italienischen Gesangswettbewerb mitfahren lies. Zudem wackelt ihr Alibi. Plötzlich taucht eine zweite Spur auf: Wolfgang Pause soll er Stiftungsgelder illegal verwendet haben. Controllerin Ortmann wittert einen Fall von Bestechung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Gerhard Ammelburger, Nikolaus Schmidt Kamera: Erich M. Krenek Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6