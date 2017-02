Sky Krimi 11:55 bis 12:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 208 Ein mörderischer Verdacht D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kaum ist Kommissar Hofer von einer Tour durch die Rosenheimer Partnerstädte zurück, wird er zu einem Tatort gerufen. Der Besitzer der Schreinerei, Alois Burghammer, wurde erschossen. Ein Kündigungsschreiben in seinem Büro macht die Kommissare auf Markus Hallwig aufmerksam. Der Angestellte war für den Einkauf zuständig, hatte aber offenbar jahrelang überteuertes Holz eingekauft und dafür Provisionen kassiert. Während ein am Tatort gefundenes Indiz den entscheidenden Hinweis bringt und sogar zur Aufklärung eines zweiten Mordfalles führt, hat Controllerin Ortmann ganz andere Sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Thomas Anzenhofer (Joachim Eberl) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Paul Milbers, Michael Pohl Kamera: Erich M. Krenek Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12