Goldstar TV 15:00 bis 16:00 Magazin Schlager & Co - Extra D 2017 Stereo 16:9 Merken Der Valentinstag naht und darum ist natürlich die Liebe ein Thema dieser Ausgabe von 'Schlager & Co Extra'. Entsprechend kuschelig sind die Videoclips, die GoldStar TV-Moderatorin Sonja Weissensteiner ausgesucht hat. Zum Beispiel von Michelle, die derzeit endlich wieder auf großer Tour unterwegs ist. Außerdem gibt es News von Elvis Presley. 40 Jahre nach dem Tod des King of Rock'n'Roll werden dessen unvergessliche Hits im Rahmen von Sinfoniekonzerten auf gigantischen Leinwänden zu sehen sein. Alle Infos über diese besondere Tour, die im Mai startet, gibt es bei 'Schlager & Co Extra'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nockalm Quintett, Melanie Payer, Michelle, Achim Petry, Jörg Bausch, Traumbild, Phoenix West Originaltitel: Schlager & Co - Extra