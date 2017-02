Sky Bundesliga 13:00 bis 15:25 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - SV Sandhausen, 20. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Zum zweiten Mal in der Saison steht Stuttgart auf dem "Platz an der Sonne". Durch ein 2:0 gegen Düsseldorf verdrängte der VfB Hannover von der Spitze. "Dieses Spiel hat Spaß gemacht", strahlte Neuzugang und Schütze des zweiten Treffers Julian Green, "ich freue mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte. Dafür arbeite ich jeden Tag hart." Viel harte Arbeit wartet auf die Schwaben im Mini-Derby gegen die Kraichgauer aus Sandhausen. Der SVS schlug zuletzt Aue 2:0, ist seit fünf Spielen unbesiegt und seit 368 Minuten ohne Gegentor. "Es macht mich stolz, wie meine Truppe das Spiel und den Kampf angenommen hat", so Trainer Kenan Koc nach dem Erzg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie