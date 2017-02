TNT-Serie 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Fremde Hilfe USA 2014 16:9 Merken Hanna trinkt nach wie vor zu viel, was in der Schule nicht unbemerkt bleibt. Als Hannas Mutter ein klärendes Gespräch mit ihrer Tochter sucht, erzielt dies jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Obwohl sich die Mädchen nicht gegen Alison stellen, versuchen sie doch herauszufinden, ob Alison und Noel zusammengearbeitet haben. Spencer gelingt es, von Noel wichtige Informationen zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith