TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Schrei für mich USA 2014 16:9 Während Alisons Vater nicht in der Stadt ist, soll das Mädchen bei Hanna und deren Familie übernachten. Hanna ist über diese Entwicklung alles andere als erfreut und spricht dem Alkohol mehr zu als je zuvor. Während die Polizisten mehr und mehr Zweifel an der Geschichte zu Shanas Tod hegen, versuchen Spencer und Emily, das Geheimnis um das tote Mädchen in Alisons Grab zu lüften. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman