TNT-Serie 14:40 bis 15:25 Krimiserie Cold Case Der Ein-Dollar-Traum USA 2007 16:9 Auf dem Grund eines Sees wird ein Auto mit den sterblichen Überresten von Marlen Bradford gefunden, die offenbar erschossen wurde. Die Frau war 1999 verschwunden, ihre Kinder wurden anschließend bei unterschiedlichen Familien untergebracht. Die Vernehmung der Mädchen erweist sich als schwierig, da ihre Erinnerungen verblasst sind, was dazu führt, dass die Ermittlungen nur schleppend vorankommen. Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Paula Malcomson (Marlene Bradford) Originaltitel: Cold Case Regie: Chris Fisher Drehbuch: Erica Shelton Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine