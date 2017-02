TNT-Serie 11:50 bis 13:10 Krimi Columbo Tödliche Trennung USA 1971 20 40 60 80 100 Merken Joanna Ferris telefoniert gerade mit ihrem Ehemann Jaes, als sie plötzlich den Schuss hört, mit dem Jaes getötet wird. Da Joanna der festen Überzeugung war, ihr Mann sei zu dieser Zeit im Büro gewesen, verschafft sie dem Mörder unwissentlich das perfekte Alibi. Einzig eine Supermarktbesitzerin weiß, dass Jaes in Wahrheit an einem See war, und versucht, mit diesem Wissen den Mörder zu erpressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Jack Cassidy (Ken Franklin) Rosemary Forsyth (Joanna Ferris) Martin Milner (Jim Ferris) Barbara Colby (Lilly La Sanka) Lynette Mettey (Gloria Jr.) Bernie Kuby (Mike Tucker) Originaltitel: Columbo Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Bochco Kamera: Russell L. Metty Musik: Billy Goldenberg Altersempfehlung: ab 12