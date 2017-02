TNT-Serie 10:10 bis 11:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein plötzlicher Tod USA 1985 Merken Nach dem Tod ihres Onkels hat Jessica Fletcher dessen Anteile am Football-Verein "Leopards" geerbt. Natürlich schaut sie sich das Team aus der Nähe an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) David McCallum (Cyril Grantham) John Beck (Web McCord) Jack Bannon (Inspector Bernicker) Warren Berlinger (Coach Pat Patillo) Dick Butkus (Tank Mason) Anthony Geary (Lt. Alexandrov) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Edward Abroms Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12