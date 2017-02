TNT-Serie 08:35 bis 09:25 Serien McLeods Töchter Entwurzelt AUS 2005 16:9 Merken Nachdem Meg ihrer Tochter die ganze Geschichte gebeichtet hatte, hat Jodi entsetzt Drover's Run verlassen. Sie ist verletzt, dass sie erst so spät alles erfahren hat. Auch ein erneutes Gespräch mit ihrer Mutter bringt keine Klarheit in Jodis Leben, denn Meg kann nicht mit Sicherheit sagen, wer ihr Vater ist. Dave plagen indes ganz andere Sorgen, denn seine Assistentin will ihn anzeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Sonia Todd (Meg Fountain) Sophie Cleary (Catriona Bradfield) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Lily Taylor Kamera: Joseph Pickering Musik: Alastair Ford