Disney XD 21:10 bis 21:30 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand Die Paralleldimension / Die Helden der Hall of Fame CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Atomic Puppet öffnet versehentlich ein Portal in eine Paralleldimension. (b) Joey und AP gehen zu einer Veranstaltung zu Ehren von Captain Atomic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Atomic Puppet