Disney XD 15:10 bis 15:35 Trickserie Phineas und Ferb Die Nacht der Zombies (2) USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gerade als Isabella endlich den Mut findet Phineas zu sagen, wie sie wirklich für ihn empfindet, bricht ein riesiges Chaos aus. Die neueste Erfindung von Dr. Doofenshmirtz verwandelt die Einwohner von Danville in ansteckende Doof-Zombies. Während Perry und die Kinder jeweils versuchen ihre Liebsten zu retten, wird ihnen eines klar: Man weiß wirklich erst was einem wichtig ist, wenn man dabei ist alles zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire