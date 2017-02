Disney XD 13:45 bis 14:05 Trickserie PAC-MAN und die Geisterabenteuer Folge: 21 Jurassic Pac USA, CDN, J 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Fusselbitz findet das Skelett eines prähistorischen Pacasaurus Pex, eine Sensation! Währenddessen hat Dr. Po in der Unterwelt seinen Mutanten-Vervielfacher perfektioniert und stellt eine Reihe Klone von sich selbst her. Als er jedoch von dem Pacasaurus hört, weiß er, was zu tun ist: Er belebt das Skelett wieder und stellt gleich eine ganze Armee der riesigen Tiere her. Pac nimmt die älteste Beere vom Baum des Lebens, die er finden kann, und verwandelt sich selbst in ein Urzeitwesen... Fusselbitz findet das Skelett eines prähistorischen Pacasaurus Pex, eine Sensation! Währenddessen hat Dr. Po in der Unterwelt seinen Mutanten-Vervielfacher perfektioniert und stellt eine Reihe Klone von sich selbst her. Als er jedoch von dem Pacasaurus hört, weiß er, was zu tun ist: Er belebt das Skelett wieder und stellt gleich eine ganze Armee der riesigen Tiere her. Pac nimmt die älteste Beere vom Baum des Lebens, die er finden kann, und verwandelt sich selbst in ein Urzeitwesen. Nur so kann er mit ihnen richtig kämpfen und Herrn Misphäre helfen, sie unschädlich zu machen. Doch dann kommt das eigentliche Problem: Pac verwandelt sich nicht zurück! Die Freunde müssen nun alles tun, um die Wirkung der Urzeitbeere zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pac-Man and the Ghostly Adventures Regie: Moto Sakakibara