Disney XD 07:35 bis 08:00 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand A.P. allein unterwegs / Kleiner A.P., großer Joey CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV (a) Als Atomic Puppet versehentlich Joeys Dad gefährdet und Joey daraufhin entscheidet, eine kleine Auszeit vom Held sein zu nehmen, bleibt AP nichts anderes übrig als selbst die entstandene Lücke zu füllen und gleichzeitig zu versuchen seinen Partner zurück zu bekommen. (b) Als Mindbender AP in ein 6 jähriges Balg verwandelt muss Joey seine Heldenpflicht gegen Babysitting tauschen. Originaltitel: Atomic Puppet