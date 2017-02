Syfy 21:00 bis 21:50 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Azati Prime USA 2004 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise hat Azati Prime erreicht. Um das Sensorfeld des Planeten, dessen Oberfläche fast nur aus Wasser besteht, zu durchdringen, manipuliert die Crew ein Insektoiden Schiff, das sich noch an Bord der NX-01 befindet. Am Grund des Meeres angekommen, entdecken Trip (Connor Trinneer) und Mayweather (Anthony Montgomery) schließlich die Waffe der Xindi. Obwohl die Waffe kurz vor ihrer Vollendung steht, könnte sie durch die Zündung der explosiven Komponente zerstört werden. Doch dieses Vorhaben gleicht einem Himmelfahrtskommando. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway