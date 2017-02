Syfy 08:25 bis 09:20 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 57 Die unsichtbare Falle USA 1968 Stereo 16:9 Merken Captain Kirk reagiert völlig überraschend ausgesprochen gereizt und irrational. Er steuert die neutrale Zone an. Prompt gerät die Enterprise in Konflikt mit den Romulanern. Kirk und Spock beamen auf eines der romulanischen Schiffe. Da erklärt Spock, zu den Romulanern überlaufen zu wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Walter Koenig (Chekov) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Harb Wallenstein Drehbuch: John D. F. Black, Judy Burns, Chet Richards Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6