Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Todeszone Tschernobyl D 2016

Wigald Boning und Fritz Meinecke begeben sich in der finalen Folge nach Tschernobyl, um die verstrahlte Sperrzone rund um den 1986 havarierten Atomreaktor zu erkunden. Mithilfe der beiden Experten Dr. Sebastian Pflugbeil und dem ehemaligen Liquidator Wladimir Usatenko, inspizieren sie die an den Unglücksreaktor angrenzende Atomanlage und versuchen zu ergründen, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Bei ihrer weiteren Entdeckungstour durch die seit 30 Jahren verlassene Todeszone, erforschen sie - ausgerüstet mit Geigerzähler und Atemschutzmaske - die ehemalige Arbeiterstadt Prypjat.