History 21:10 bis 22:10 Dokumentation Mythen der Geschichte Das Geheimnis der Kupferrolle GB, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken John Marco Allegro war davon überzeugt, dass nach dem Einsturz des Tempels in Jerusalem ein wertvoller Schatz in Höhlen in Jordanien versteckt worden war. Die Geschichte um diesen Schatz begann mit der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer im Jahr 1946. Eine der 972 entdeckten Rollen unterschied sich völlig von den anderen. Sie bestand nicht aus Papyrus, sondern aus zwei dünnen Kupferrollen und enthielt eine Liste mit 64 Orten und Beschreibungen dort vergrabener Gegenstände. John Marco Allegro war überzeugt, Hinweise auf einen Schatz im Millionenwert in Händen zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12