History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Mythen der Geschichte Die Juwelen der Helena von Troja GB, AUS 2012 Stereo 16:9 Ein Bild, das zu den romantischsten Fotografien zählt, die je gemacht worden sind, zeigt Sophia, die Frau des Abenteurers Heinrich Schliemann. Darauf ist sie mit hochwertigem Schmuck aus der Bronzezeit abgebildet. Schliemann hatte die Wahrheit hinter der Geschichte der Helena von Troja gesucht. Doch in den Jahren nach seinem Fund sank Schliemanns Ansehen. Aber selbst wenn er mit seiner Theorie über Helena irrte, wo waren diese sagenhaften Juwelen geblieben? Sie waren alt und von unschätzbarem Wert. Im Jahr 1993 tauchten sie im Puschkin-Museum in St. Petersburg wieder auf. Die Wahrheit über sie könnte jetzt enthüllt werden. Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12