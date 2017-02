History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby (1/6) GB 2013 Stereo 16:9 Merken Mittsommer 1361: In der Nähe des Städtchens Visby auf der Ostseeinsel Gotland startet der dänische König Waldemar IV. Atterdag einen verheerenden Angriff. Rund 1.800 Bauern werden von seinem 3.000 Mann starken Invasionsheer niedergemetzelt. Mehrere hundert Jahre später wird das Massengrab gefunden, in dem sich die Gefallenen von damals befinden. Mittelalterarchäologe Tim Sutherland macht sich auf nach Skandinavien, um herauszufinden, warum viele von ihnen noch in ihren Rüstungen liegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Freeston (Narrator) Tim Sutherland (Himself - Archaeologist, University of York) Helen Goodchild (Herself - Archaeologist, University of York) Sofia Hoas (Herself - Gotlands Museum, Visby) Karen Watts (Herself) Thomas Neijman (Himself - National Historical Museum, Stockholm) Malin Holst (Herself - Osteoarchaeologist, University of York) Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12