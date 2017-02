National Geographic Wildlife 16:10 bis 16:55 Dokumentation Die Yukon-Tierärztin Katze aus der Hölle USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine ganze Reihe ungewöhnlicher Vorfälle beschäftigt Dr. Michelle Oakley in dieser Episode. Den Anfang macht ein Yak. Eigentlich sollte es kastriert werden, doch die Narkose versagt. Mitten in der OP wacht das Tier auf und erschreckt das ganze Team. Ein kranker Luchs bereitet Michelle bald darauf Kopfzerbrechen. In seiner Nähe streift eine zweite Katze umher, so dass es praktisch unmöglich ist, ihn mit einem Pfeil zu betäuben. Selbst zwischen ihren Fällen hat die Veterinärin keine Zeit zum Durchatmen. Bei einem Halt an der Tankstelle braucht plötzlich eine schwerverletzte Sphynx-Katze ihre Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Vet Aka Yukon Doc