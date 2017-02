National Geographic Wildlife 13:45 bis 14:35 Dokumentation Die Yukon-Tierärztin Notfall bei Nacht USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Sommer im Yukon, dem Land der Mitternachtssonne, und der Arbeitstag scheint für Dr. Michelle Oakley nicht enden zu wollen. Gemeinsam mit ihrer ganzen Familie hilft sie, entlaufende Pferde zusammenzutreiben und muss später eine in Panik geratene Kuh beruhigen. In der All Paws-Klinik untersucht Michelle schließlich ein Shetlandpony mit Zahnproblemen und behandelt eine Hundefamilie, die mit einem Stachelschwein Bekanntschaft gemacht hat. Erst bei Sonnenaufgang neigt sich Michelles Tag endlich dem verdienten Feierabend zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Vet Aka Yukon Doc