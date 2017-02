National Geographic Wildlife 10:35 bis 11:25 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Turbo der Schäferhund E 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Schäferhund-Mischling Turbo hat sein ganzes bisheriges Leben angekettet verbracht. Er wurde irgendwann von einem Tierheim aufgenommen, fand aber bis jetzt noch kein neues Zuhause. Es ist wie ein Fluch: Turbo gilt als aggressiver Kettenhund, und deshalb hat ihn bislang niemand gewollt. Cesar Millan will nun beweisen, dass Turbos aggressiven Verhaltensweisen nur auf seine bisherigen negativen Erfahrungen zurückzuführen sind. Der Hundeprofi sucht ein Herrchen für Turbo, das es schafft, dem traumatisierten Tier Regeln beizubringen: Turbo muss lernen, mit Menschen und anderen Hunden in Harmonie zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack