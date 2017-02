Universal Channel 09:35 bis 11:20 Komödie Manhattan Love Story USA 2002 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marisa Ventura (Jennifer Lopez), allein erziehende Mutter eines zehnjährigen Sohnes, arbeitet als Zimmermädchen in einer Nobelherberge in New York und träumt davon, irgendwann ins Management aufzusteigen. Als sie eines Tages aus einer Laune heraus in die Edelklamotten eines Gastes schlüpft, stolpert sie geradewegs in die aufnahmebereiten Arme des ebenso aufstrebenden wie attraktiven Jungpolitikers Chris Marshall (Ralph Fiennes). Um nicht gefeuert zu werden, gibt sie sich ebenfalls als Gast aus und lässt sich prompt auf eine riskante Romanze mit dem Traummann ein...

"Pretty Woman" grüßt, wenn Regisseur Wayne Wang die schöne Jennifer Lopez als Aschenputtel aus der Bronx an der schillernden Welt der oberen 10.000 schnuppern lässt. Schauspieler: Jennifer Lopez (Marisa Ventura) Ralph Fiennes (Christopher "Chris" Marshall) Natasha Richardson (Caroline Lane) Stanley Tucci (Jerry Siegel) Bob Hoskins (Lionel Bloch) Tyler Posey (Ty Ventura) Frances Conroy (Paula Burns) Originaltitel: Maid in Manhattan Regie: Wayne Wang Drehbuch: Kevin Wade Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Alan Silvestri