Universal Channel 07:55 bis 09:35 Komödie Die nackte Wahrheit USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken TV-Produzentin Abby ist eine Powerfrau, die hohe Ansprüche an den seit langem gesuchten idealen Mann stellt. Mike, der sich mit derb-drastischen Einblicken in die Natur der Geschlechterbeziehung als neues Quoten-Wunder ihres Senders bewiesen hat, erfüllt als Supermacho nicht eines von Abbys Kriterien. Und doch nähern sich die inkompatiblen Streithähne an, als Abby mit Mikes Methoden ihren soeben entdeckten Traummann erobert. Ist das Glück also wirklich Planung oder eine Zufallsreaktion von Abstoßung und Anziehung? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Katherine Heigl (Abby) Gerard Butler (Mike) Bree Turner (Joy) Eric Winter (Colin) Nick Searcy (Stuart) Jesse D. Goins (Cliff) Cheryl Hines (Georgia) Originaltitel: The Ugly Truth Regie: Robert Luketic Drehbuch: Nicole Eastman, Karen McCullah Lutz, Kirsten Smith Kamera: Russell Carpenter Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 12