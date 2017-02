ARTE 22:05 bis 23:00 Porträt Leslie Caron, eine Pariserin in Hollywood CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Leslie Caron verkörpert das goldene Zeitalter des amerikanischen Kinos. Die ausgebildete Tänzerin stand auf zahlreichen Theaterbühnen und spielte in insgesamt 45 Filmen. Als Tochter einer amerikanischen Mutter und eines französischen Vaters wuchs sie in Paris auf. Mit dem Zweiten Weltkrieg nahm ihre bis dahin sorglose Kindheit ein abruptes Ende: Die Bilder des besetzten und zerstörten Frankreichs begleiten sie bis heute. Seither betrachtet sie nichts mehr als selbstverständlich. Von ihrer ambitionierten Mutter wurde Leslie noch während des Krieges zu einer Ballettkarriere gedrängt. So lernte sie schon früh, was Disziplin bedeutet. Mit 18 Jahren nahm ihr Leben erneut eine radikale Wende: Gene Kelly entdeckte sie auf einer Pariser Bühne und holte sie nach Hollywood. Obwohl sie kein Wort Englisch sprach, folgte sie dem Ruf. Bereits ihr erster Film "Ein Amerikaner in Paris" machte sie berühmt. Der Erfolg setzte sich fort mit Musikfilmen wie "Daddy Langbein" mit Fred Astaire oder "Gigi", der mehrere Oscars gewann, und preisgekrönten Spielfilmen wie "Lili" und "Das indiskrete Zimmer". Leslie Caron lebte den Traum von Hollywood: Sie erlangte internationale Berühmtheit, stand auf der Gästeliste exklusiver Partys und hatte Beziehungen zu einflussreichen Männern. Ihre kürzlich erschienenen Memoiren enthüllen neben dem Hollywoodglamour auch die Schattenseiten der MGM-Studios. Sie berichtet darin von ihrer unglaublichen Karriere und einem bewegten Privatleben, verschweigt aber auch nicht, wie sie in späteren Jahren mit der Depression kämpfte und sie letztlich überwand. Zu vielen Stars hatte sie ein persönliches, enges Verhältnis Carons Blick hinter die Kulissen Hollywoods zeigt Menschen, die ebenso faszinierend wie unausgeglichen und schwierig sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leslie Caron: The Reluctant Star Regie: Larry Weinstein