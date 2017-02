Animal Planet 20:15 bis 21:40 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Kampf mit dem Bösen USA 2015 Merken Wer hat den "Stonish Giant" erschossen? Wer spioniert die Aktionen der Monster-Jäger aus? Wer versucht die Männer in einen Hinterhalt zu locken? Viele Fragen, auf die Trapper, Buck und Huckleberry endlich eine Antwort finden müssen! Denn wer auch immer hinter der Verschwörung steckt, versteht sein Handwerk und meint es ernst. Von rätselhaften Botschaften bis zu gestohlenen Autos: In dieser Folge spitzen sich die Ereignisse zu und das Team hat alle Hände voll zu tun, sich den gefährlichen Gegner vom Leib zu halten. Verstrickt in einem Komplott aus Anfeindungen und Psycho-Spielen sehen sich die Männer zum Äußersten gezwungen: Sie greifen zu den Waffen und gehen auf die Jagd... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters