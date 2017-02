Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokusoap Wildnis wider Willen Tödliches Inferno USA 2012 Merken Gekidnappt von den eigenen Kumpeln: Fünf ausgewiesene Survival-Experten zeigen in dieser Doku-Serie, wie man an den extremsten Orten der Erde überlebt. Die ehemaligen Elitesoldaten, Royal-Air-Force-Instrukteure und Army-Scouts treten das Wildnis-Abenteuer jedoch nicht freiwillig an. Sie werden stattdessen von ihren besten Freunden "entführt" und an den entlegensten Orten der Welt ausgesetzt - von Island bis nach Chile. Dort müssen die erfahrenen Profis ohne Ausrüstung und Nahrung ihre gesamten Survival-Kenntnisse aufbieten, um innerhalb von 100 Stunden einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed