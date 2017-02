Animal Planet 11:50 bis 12:35 Dokusoap Der Katzenflüsterer Cupcakes und Katzen USA 2014 Merken Katzenbesitzerin Leilani betreibt in den heimischen vier Wänden eine Cupcake-Backstube. Eigentlich eine feine Sache, denn die Geschäfte laufen gut. Aber seit sie zwei Katzen zusätzlich zu den beiden anderen Tieren ins Haus geholt hat, geht es in der Bäckerei drunter und drüber. Das Problem: Die alt eingesessene Katzendame Thumbelina fährt ihre Krallen gegen die Eindringlinge aus - kein Wunder, ist ja schließlich ihr Revier! Die Kämpfe sind jedoch so heftig, dass regelmäßig ganze Cupcake-Ladungen im Ofen verbrennen, weil Leilani dazwischen gehen muss. Mittlerweile leidet nicht nur die Kuchenproduktion, sondern auch die Beziehung zu ihrem Mann unter den Spannungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell