Dokusoap Der Pool-Profi Meisterstücke USA 2014 Schwimmen in 191 Metern Höhe: Der Pool des Marina-Bay-Sands-Hotels in Singapur ist 146 Meter lang und erstreckt sich über die Dächer von drei Hochhäusern. Bei der Fertigstellung dieses Meisterwerks mussten die Erbauer diverse Herausforderungen meistern. Dabei wurden 190 Tonnen rostfreier Stahl und 254 000 Fliesen verarbeitet. Nicht minder spektakulär ist das Badevergnügen in der Ferienanlage "The Hanging Gardens" auf Bali. Die Becken des Resorts scheinen über dem Regenwald zu schweben und harmonieren perfekt mit der Natur. In diesem Special stellt Landschaftsarchitekt Anthony Archer-Wills die schönsten Pools der Welt vor. Originaltitel: The Pool Master