ZDF 00:50 bis 02:25 Krimi Inspector Barnaby Nachts, wenn du Angst hast GB 2004 Nach der Romanvorlage von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während in dem Dorf Fletcher's Cross die Spiritistin Rosetta Price vor ihren Anhängern Kontakt mit dem Jenseits aufnimmt, findet Janet Pennyman ihren Mann Patrick tot auf. Die Leiche des Begräbnisunternehmers liegt in seiner eigenen Aufbahrungshalle. In dem wenig überzeugenden Versuch, einen Selbstmord vorzutäuschen, hat man Patrick zunächst mit einem Kerzenleuchter niedergeschlagen und ihm dann die Pulsadern aufgeschnitten. Im Dorf hält sich die Trauer über Pennymans Ableben in Grenzen. Er war als notorischer Geizhals verschrien, kam finanziellen Verpflichtungen nur unwillig nach und hatte sich mit bereits mehr als einem Geschäftspartner verkracht. Der Handwerker John Whittle behauptet sogar, Pennyman habe Toten ihren Schmuck geraubt. Da geschehen zwei weitere Morde. Die Spuren führen zu Totenbeschwörerin Rosetta Price und zum Kreis ihrer Anhänger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (D.C.I. Barnaby) John Hopkins (Sergeant Scott) Laura Howard (Cully Barnaby) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Dearbhla Molloy (Elizabeth Key) Mary Jo Randle (Janet Pennyman) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: Peter J. Hammond Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12